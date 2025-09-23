L'actrice Claudia Cardinale est décédée à l'âge de 87 ans

L'actrice franco-italienne Claudia Cardinale, monument du cinéma des années 1960, est décédée ...
Photo: KEYSTONE/EPA MTI/JANOS VAJDA

L'actrice franco-italienne Claudia Cardinale, monument du cinéma des années 1960, est décédée mardi 'à l'âge de 87 ans auprès de ses enfants' à Nemours, près de Paris, où elle habitait, a annoncé son agent à l'AFP dans la soirée.

Née à Tunis, Claudia Cardinale a tourné avec les plus grands dont Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil ou encore Sergio Leone. 'Elle nous laisse l'héritage d'une femme libre et inspirée tant dans son parcours de femme que d'artiste', a indiqué son agent Laurent Savry dans un message transmis à l'AFP.

