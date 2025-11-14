L'actrice Michelle Yeoh honorée à la prochaine Berlinale

L'actrice malaisienne Michelle Yeoh recevra un Ours d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière ...
L'actrice Michelle Yeoh honorée à la prochaine Berlinale

L'actrice Michelle Yeoh honorée à la prochaine Berlinale

Photo: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

L'actrice malaisienne Michelle Yeoh recevra un Ours d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors du prochain festival du film de Berlin en février, ont annoncé les organisateurs vendredi.

Michelle Yeoh, 63 ans, sera récompensée pour ses 'réalisations exceptionnelles dans le domaine du cinéma', a souligné le festival dans un communiqué. 'Michelle Yeoh est une artiste et interprète visionnaire dont le travail transcende les frontières - qu'elles soient géographiques, linguistiques ou cinématographiques', a déclaré Tricia Tuttle, directrice de la Berlinale.

Le prix lui sera remis lors de la cérémonie d'ouverture, le 12 février 2026. La Berlinale, qui se tiendra du 12 au 22 février, est le premier grand rendez-vous cinématographique de l'année en Europe et figure, avec Cannes et Venise, parmi les incontournables du continent.

Michelle Yeoh en a été membre du jury en 1999, puis en a occupé l'écran dans 'Tigre et Dragon' et 'Everything Everywhere All at Once'. Elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2023 pour son rôle dans 'Everything Everywhere All at Once', devenant la première femme asiatique à recevoir cette distinction.

Ses débuts dans le cinéma remontent aux années 1980, avant une percée à Hollywood en 1997 comme première James Bond girl d'origine chinoise dans 'Demain ne meurt jamais', aux côtés de Pierce Brosnan.

Parmi quatre décennies de filmographie, elle a aussi marqué le public avec ses rôles dans le film d'arts martiaux oscarisé 'Tigre et Dragon' en 2000, le drame historique 'Mémoires d'une geisha' en 2005 et la comédie romantique 'Crazy Rich Asians' en 2018.

/ATS
 

Actualités suivantes

The Offspring, Orelsan et Aya Nakamura aux Eurockéennes 2026

The Offspring, Orelsan et Aya Nakamura aux Eurockéennes 2026

Culture    Actualisé le 14.11.2025 - 14:03

Bad Bunny remporte le Grammy Latino de l'album de l'année

Bad Bunny remporte le Grammy Latino de l'album de l'année

Culture    Actualisé le 14.11.2025 - 06:21

Mr Beast ouvre un parc d'attraction éphémère en Arabie saoudite

Mr Beast ouvre un parc d'attraction éphémère en Arabie saoudite

Culture    Actualisé le 13.11.2025 - 16:21

Pierre: Monnard « Betty Bossi, une influenceuse avant l'heure »

Pierre: Monnard « Betty Bossi, une influenceuse avant l'heure »

Culture    Actualisé le 13.11.2025 - 10:03

Articles les plus lus

Tempête à Festi'neuch: préjudice de 600'000 francs pour le festival

Tempête à Festi'neuch: préjudice de 600'000 francs pour le festival

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 18:03

Nathacha Appanah reçoit le Choix Goncourt Suisse

Nathacha Appanah reçoit le Choix Goncourt Suisse

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 19:23

Vente record à Genève d'une broche de Napoléon

Vente record à Genève d'une broche de Napoléon

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 21:11

13-Novembre: dix ans après les attentats, l'hommage d'une Nation

13-Novembre: dix ans après les attentats, l'hommage d'une Nation

Culture    Actualisé le 13.11.2025 - 20:27