L'actrice Nathalie Baye est morte, annonce sa famille à l'AFP

L'actrice Nathalie Baye est morte, a annoncé samedi sa famille à l'AFP. Elle avait 77 ans. ...
L'actrice Nathalie Baye est morte, annonce sa famille à l'AFP

L'actrice Nathalie Baye est morte, annonce sa famille à l'AFP

Photo: KEYSTONE/EPA/JULIEN WARNAND

L'actrice Nathalie Baye est morte, a annoncé samedi sa famille à l'AFP. Elle avait 77 ans. L'actrice était très malade. Elle avait joué dans des films de François Truffaut, Xavier Dolan, Bertrand Blier ou Claude Chabrol.

/ATS
 

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