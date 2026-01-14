L'aéroport de Zurich étoffe le nombre de passagers en 2025

L'aéroport zurichois a poursuivi sur sa lancée positive l'année dernière, toutefois à un rythme ...
Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

L'aéroport zurichois a poursuivi sur sa lancée positive l'année dernière, toutefois à un rythme moins élevé qu'en 2024. Les chiffres d'affaires engrangés par les commerces situés dans le premier aéroport de suisse ont par contre peiné à décoller.

La plateforme aéroportuaire de Kloten a accueilli 32,6 millions de passagers en 2025, une augmentation de 4,5% après une forte poussée de 8% en 2024, a détaillé mercredi l'exploitant Flughafen Zürich dans un communiqué. Selon ce dernier, les chiffres annuels dépassent pour la première fois ceux d'avant la crise du Covid.

Au seul mois de décembre, ce nombre a progressé de 7,3% sur un an à 2,5 millions de passagers.

La plupart des voyageurs ayant transité l'année dernière par l'aéroport zurichois provenaient d'Europe, avec une part de 75%, suivi de loin par les passagers d'Amérique du Nord (9,3%), d'Asie (6,2%) et du Moyen-Orient (5,1%).

Les mouvements d'avions ont quant à eux atteint 270'116 rotations, en hausse de 3,5%.

Quant aux activités commerciales, elles ont généré l'exercice écoulé un chiffre d'affaires en hausse de 0,9% à 635,8 millions de francs.

/ATS
 

