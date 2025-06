L'ambassade de Suisse en Israël fonctionne à nouveau à plein régime. L'équipe a repris le travail 'en bonne santé et dans un bon esprit', a indiqué mercredi l'ambassadeur Simon Geissbühler. La représentation suisse à Téhéran reste quant à elle fermée.

La représentation diplomatique en Israël était pleinement opérationnelle durant ces deux dernières semaines et elle est désormais aussi ouverte pour tous les services consulaires et les visites, écrit M. Geissbühler sur le réseau social X.

Ces douze derniers jours, soit depuis le début de la guerre entre Israël et l'Iran, l'équipe est restée mobilisée 24 heures sur 24 dans des conditions difficiles pour poursuivre son travail et défendre les intérêts de la Suisse et de ses ressortissants, ajoute le diplomate.

Il y a une semaine, l'ambassadeur a échappé de justesse à une frappe iranienne 'massive' sur Israël. Une roquette s'était abattue à proximité de son immeuble d'habitation à Tel Aviv. Le diplomate n'avait toutefois pas été blessé.

L'ambassade à Téhéran reste fermée

L'ambassade de Suisse à Téhéran reste quant à elle fermée. Interrogé par Keystone-ATS, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ne pouvait pas dire mercredi comment la situation allait évoluer.

L'équipe de l'ambassadrice Nadine Olivieri Lozano mène actuellement ses activités depuis Berne. Cela comprend également le mandat de puissance protectrice des Etats-Unis en Iran. La Confédération représente depuis 1980 les intérêts de Washington à Téhéran.

/ATS