L'ancien Premier ministre français Lionel Jospin est décédé

L'ancien Premier ministre français Lionel Jospin est mort à l'âge de 88 ans (famille à l'AFP) ...
L'ancien Premier ministre français Lionel Jospin est décédé

L'ancien Premier ministre français Lionel Jospin est décédé

Photo: KEYSTONE/EPA REUTERS POOL/SARAH MEYSSONNIER / POOL

L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin est décédé dimanche à l'âge de 88 ans, a annoncé lundi sa famille à l'AFP. Il avait été battu par Jacques Chirac à l'élection présidentielle de 1995.

M. Jospin avait indiqué en janvier avoir subi 'une opération sérieuse', sans divulguer de détails. Chef du gouvernement de 1997 à 2002, premier secrétaire du PS de 1981 à 1988 puis de 1995 à 1997, M. Jospin s'était aussi présenté sans succès à l'élection présidentielle de 2002, où il avait été éliminé au premier tour.

/ATS
 

Actualités suivantes

New York: « incident » entre un avion et un véhicule à LaGuardia

New York: « incident » entre un avion et un véhicule à LaGuardia

Monde    Actualisé le 23.03.2026 - 08:13

Une attaque de drones touche un port russe près de la Finlande

Une attaque de drones touche un port russe près de la Finlande

Monde    Actualisé le 23.03.2026 - 04:43

Moscou reprend les lancements de Baïkonour

Moscou reprend les lancements de Baïkonour

Monde    Actualisé le 23.03.2026 - 01:43

Kim réélu à la tête du plus haut organe de l'Etat nord-coréen

Kim réélu à la tête du plus haut organe de l'Etat nord-coréen

Monde    Actualisé le 23.03.2026 - 00:33

Articles les plus lus

Régionale allemande: parti de Merz en tête - extrême-droite grimpe

Régionale allemande: parti de Merz en tête - extrême-droite grimpe

Monde    Actualisé le 22.03.2026 - 19:19

Kim réélu à la tête du plus haut organe de l'Etat nord-coréen

Kim réélu à la tête du plus haut organe de l'Etat nord-coréen

Monde    Actualisé le 23.03.2026 - 00:33

Moscou reprend les lancements de Baïkonour

Moscou reprend les lancements de Baïkonour

Monde    Actualisé le 23.03.2026 - 01:43

Une attaque de drones touche un port russe près de la Finlande

Une attaque de drones touche un port russe près de la Finlande

Monde    Actualisé le 23.03.2026 - 04:43

Régionale allemande: parti de Merz en tête - extrême-droite grimpe

Régionale allemande: parti de Merz en tête - extrême-droite grimpe

Monde    Actualisé le 22.03.2026 - 19:19

Municipales en France: suspense généralisé au second tour

Municipales en France: suspense généralisé au second tour

Monde    Actualisé le 22.03.2026 - 23:41

Kim réélu à la tête du plus haut organe de l'Etat nord-coréen

Kim réélu à la tête du plus haut organe de l'Etat nord-coréen

Monde    Actualisé le 23.03.2026 - 00:33

Moscou reprend les lancements de Baïkonour

Moscou reprend les lancements de Baïkonour

Monde    Actualisé le 23.03.2026 - 01:43

Les Italiens votent sur une réforme judiciaire très débattue

Les Italiens votent sur une réforme judiciaire très débattue

Monde    Actualisé le 22.03.2026 - 11:24

Trois bisons percutés par un train en Pologne

Trois bisons percutés par un train en Pologne

Monde    Actualisé le 22.03.2026 - 12:06

Régionale allemande: parti de Merz en tête - extrême-droite grimpe

Régionale allemande: parti de Merz en tête - extrême-droite grimpe

Monde    Actualisé le 22.03.2026 - 19:19

Municipales en France: suspense généralisé au second tour

Municipales en France: suspense généralisé au second tour

Monde    Actualisé le 22.03.2026 - 23:41