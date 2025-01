L'ancien chef du cinéma à l'OFC est le nouveau président de filmo

Ivo Kummer est le nouveau président de filmo, ont annoncé mercredi les Journées de Soleure. M. Kummer était jusqu'à il y a un an le chef de la section cinéma de l'Office fédéral de la culture.

Ivo Kummer succède ainsi à Thomas Geiser. Avant de travailler à l'Office fédéral de la culture (OFC), M. Kummer était membre de la direction des Journées de Soleure jusqu'en 2011. Officiellement, ce professionnel des médias et producteur de films avait pris sa retraite fin janvier 2024. Il est né à Soleure en 1959.

Dans sa nouvelle fonction, Ivo Kummer est président de filmo et de l'association CH.Film, fondée en 2018 à l'initiative des Journées cinématographiques de Soleure. L'objectif de filmo est de contribuer à la visibilité de l'histoire du cinéma suisse et de la faire vivre. Filmo préserve ainsi le patrimoine cinématographique national de la destruction et met à disposition environ 180 films sur les principales plateformes de streaming dans toutes les langues nationales.

Filmo réunit les cinéastes, leur public et les institutions 'qui s'engagent pour le patrimoine culturel', explique M. Kummer, cité dans le communiqué. Et d'ajouter que le défi sera d'assurer les perspectives financières de l'association et d'élargir son assise, afin de consolider filmo après sa phase pionnière.

Thomas Geiser, qui a présidé la Société suisse des Journées de Soleure de 2021 à l'été 2023 et CH.Film de 2022 à fin 2024, continuera à siéger au sein du comité directeur. M. Kummer a pris ses fonctions le 1er janvier.

/ATS