L'ancien guitariste de Kiss, Ace Frehley, est mort

Ace Frehley, le guitariste principal des premières années du groupe américain de rock Kiss ...
Photo: KEYSTONE/AP/Chris Pizzello

Ace Frehley, le guitariste principal des premières années du groupe américain de rock Kiss, est décédé jeudi à l'âge de 74 ans, a annoncé sa famille. Il est mort chez lui, entouré de sa famille, après une récente chute, a confirmé un représentant.

Dans un communiqué, sa famille a exprimé son chagrin face à cette perte.'Dans ses derniers instants, nous avons eu la chance de pouvoir l'entourer de mots, pensées, prières et intentions d'amour [...] alors qu'il quittait cette terre', indiquent ses proches.

Ace Frehley figurait parmi les membres fondateurs de Kiss en 1973, avec le chanteur Gene Simmons, le guitariste rythmique Paul Stanley et le batteur Peter Criss.

Même à cette époque où les costumes extravagants étaient la norme, le groupe s'est construit un style inimitable, avec son maquillage facial rappelant le Kabuki - théâtre japonais -, ses longs cheveux hirsutes et ses bottes à plateformes incroyablement hautes.

Séparation en 1982

Cet esthétisme a contribué au succès du groupe, dont les succès 'I was made for lovin' you', 'God of Thunder' et 'Strutter' font partie des classiques de la bande son du rock de l'époque.

Leurs concerts, très travaillés, ont aussi marqué les esprits par leur théâtralité, avec feux d'artifice et fumigènes, tout comme les éclairs choisis pour représenter le SS de Kiss et la langue incroyablement longue du chanteur, Gene Simmons.

Ace Frehley a quitté le groupe en 1982 en raison de problèmes de drogue et de divergences créatives. Il a continué à travailler en tant qu'artiste solo et en tant que membre fondateur de Frehley's Comet, produisant plusieurs albums à succès.

Il a retrouvé Kiss au milieu des années 1990 pour une période de six ans.

Le guitariste virtuose laisse derrière lui sa femme, Jeanette, et sa fille, Monique.

