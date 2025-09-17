L'animateur Jimmy Kimmel privé d'antenne, après des propos sur Kirk

L'humoriste Jimmy Kimmel, animateur d'un 'late show' très populaire aux Etats-Unis, sera privé ...
L'animateur Jimmy Kimmel privé d'antenne, après des propos sur Kirk

L'animateur Jimmy Kimmel privé d'antenne, après des propos sur Kirk

Photo: KEYSTONE/AP/Richard Shotwell

L'humoriste Jimmy Kimmel, animateur d'un 'late show' très populaire aux Etats-Unis, sera privé d'antenne, après des propos accusant la droite américaine d'exploiter politiquement l'assassinat de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk, a confirmé mercredi la chaîne ABC.

L'émission '+Jimmy Kimmel Live+ sera suspendue pour une durée indéterminée', a déclaré à l'AFP un porte-parole d'ABC.

L'animateur de 57 ans est un des visages les plus célèbres de la télévision américaine. Outre son émission, qui offre un regard humoristique sur l'actualité cinq soirs par semaine, il a également été quatre fois maître de cérémonie pour les Oscars.

Lundi, il a évoqué le récent meurtre de Charlie Kirk, porte-parole de la jeunesse trumpiste tué d'une balle dans le cou la semaine dernière par un homme de 22 ans.

Les Etats-Unis se déchirent sur le profil du suspect, Tyler Robinson, un jeune homme élevé par des parents républicains et qu'une large partie de la droite désigne comme un tueur d''extrême gauche', car il avait dénoncé à ses proches la 'haine' véhiculée selon lui par M. Kirk et a utilisé des munitions gravées d'inscriptions à tonalité antifasciste.

'Nous avons atteint de nouveaux sommets ce week-end, avec la clique MAGA qui s'efforce désespérément de présenter ce jeune qui a assassiné Charlie Kirk comme quelqu'un d'autre qu'un des leurs et qui fait tout son possible pour en tirer un avantage politique', a estimé l'animateur dans son émission.

MAGA fait référence au célèbre slogan 'Make America Great Again' (Rendre sa grandeur à l'Amérique) de Donald Trump.

Après le meurtre de M. Kirk, le président américain a immédiatement dénoncé la responsabilité de 'la gauche radicale', conduisant certains à craindre une attaque plus large sur les discours d'opposition.

Donald Trump s'est réjoui mercredi de la suspension de l'émission de l'humoriste Jimmy Kimmel, l'un de ses plus célèbres critiques, en saluant une 'excellente nouvelle pour l'Amérique'.

'Félicitations à ABC d'avoir enfin eu le courage de faire ce qui devait être fait. Kimmel n'a AUCUN talent', a estimé le président américain sur son réseau Truth Social.

/ATS
 

Actualités suivantes

« Un simple accident » de Panahi représentera la France aux Oscars

« Un simple accident » de Panahi représentera la France aux Oscars

Culture    Actualisé le 17.09.2025 - 23:07

La France veut acquérir les manuscrits de la « madeleine de Proust »

La France veut acquérir les manuscrits de la « madeleine de Proust »

Culture    Actualisé le 17.09.2025 - 16:17

Baisse importante de fréquentation lors de la Journée du cinéma

Baisse importante de fréquentation lors de la Journée du cinéma

Culture    Actualisé le 17.09.2025 - 15:25

Décès de l'acteur Robert Redford, légende de Hollywood

Décès de l'acteur Robert Redford, légende de Hollywood

Culture    Actualisé le 16.09.2025 - 17:07

Articles les plus lus

Décès du producteur Rolf Widmer, promoteur du rock en dialecte

Décès du producteur Rolf Widmer, promoteur du rock en dialecte

Culture    Actualisé le 13.09.2025 - 11:37

Le Chant du Gros a à nouveau conquis son public

Le Chant du Gros a à nouveau conquis son public

Culture    Actualisé le 13.09.2025 - 22:15

Emmy Awards: Seth Rodgen et Jean Smart sacrés meilleurs acteurs

Emmy Awards: Seth Rodgen et Jean Smart sacrés meilleurs acteurs

Culture    Actualisé le 15.09.2025 - 06:09

Les médias doivent être mieux protégés en Suisse face à l'IA

Les médias doivent être mieux protégés en Suisse face à l'IA

Culture    Actualisé le 16.09.2025 - 13:04