L'année 2025 se clôt finalement sur un excédent de 300 millions

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

L'exercice comptable 2025 se clôt finalement dans les chiffres noirs. La Confédération a dégagé un excédent de 300 millions alors qu'elle prévoyait un déficit de 800 millions. Le gouvernement reste convaincu de la nécessité du plan d'économie malgré ce bon résultat.

Économie    Actualisé le 18.02.2026 - 15:22

Économie    Actualisé le 18.02.2026 - 15:22

