L'armée américaine bombarde l'Iran accusé d'avoir abattu un Apache

L'armée américaine a annoncé mardi mener des frappes contre l'Iran après qu'un de ses hélicoptères, de type Apache, a été abattu près du détroit d'Ormuz. Les médias iraniens ont rapporté des explosions dans le sud du pays.

'Des frappes d'autodéfense contre l'Iran' ont commencé à 23h00 (en Suisse) 'sur ordre du commandant en chef', a affirmé sur le réseau social X le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, en référence au président américain Donald Trump. 'La mission est une réponse proportionnée à une agression iranienne injustifiée', a ajouté l'armée.

'La réponse devrait être très forte, très puissante', a toutefois dit le président américain, selon des propos rapportés par la chaîne de télévision américaine ABC.

Selon des médias iraniens, des explosions ont été entendues en plusieurs lieux sur la côte sud de l'Iran, près du stratégique détroit d'Ormuz, toujours bloqué. La télévision d'Etat iranienne a ensuite rapporté que l'attaque avait cessé mercredi matin.

Pétrole à la hausse

Le président Trump avait accusé un peu plus tôt les Iraniens d'avoir abattu la veille un hélicoptère militaire américain 'de type Apache pendant qu'il survolait le détroit d'Ormuz', dont les deux occupants avaient pu s'éjecter. Il avait promis de 'répliquer'.

L'annonce de ces frappes a fait repartir à la hausse les prix du pétrole. Le baril de WTI, référence américaine du brut, s'échangeait ainsi pour 89 dollars (en hausse de 1%) mercredi avant l'ouverture des marchés asiatiques.

Avant les frappes américaines, le ministre iranien des affaires étrangères avait semblé vouloir minimiser l'incident impliquant l'hélicoptère. 'Les forces étrangères à proximité de notre territoire sont constamment exposées à des risques, en raison de leurs propres erreurs humaines, de simples accidents ou de la possibilité d'être prises dans des tirs croisés. Pour réduire ce risque, la meilleure solution est qu'elles partent', avait souligné Abbas Araghchi sur le réseau social X.

'Nous préférons le langage diplomatique, mais nous parlons aussi d'autres langues', avait-il poursuivi, plus menaçant.

/ATS