L'armée américaine lance une nouvelle salve de frappes en Iran

L'armée américaine a annoncé dimanche avoir lancé une nouvelle salve de frappes contre l'Iran ...
L'armée américaine lance une nouvelle salve de frappes en Iran

L'armée américaine lance une nouvelle salve de frappes en Iran

Photo: KEYSTONE/AP U.S. Navy/PETTY OFFICER 2ND CLASS ISAIAH GOESSL

L'armée américaine a annoncé dimanche avoir lancé une nouvelle salve de frappes contre l'Iran afin de l'empêcher d'attaquer des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. La veille, elle avait déjà bombardé 140 cibles militaires iraniennes.

Les frappes ont repris à 17h00, heure de Washington (23h00 en Suisse), selon un message sur le réseau social X du commandement américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM), affirmant vouloir empêcher Téhéran 'd'attaquer les équipages civils et navires commerciaux' dans le détroit.

'Le commandant en chef a ordonné ces frappes afin que les forces iraniennes rendent des comptes', a ajouté l'armée en désignant le président américain Donald Trump.

/ATS
 

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