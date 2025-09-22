L'armée israélienne dit avoir intercepté un projectile tiré de Gaza

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir intercepté un projectile tiré depuis la ville de ...
Photo: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED SABER

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir intercepté un projectile tiré depuis la ville de Gaza, où elle mène une offensive visant à éliminer le Hamas et prendre le contrôle de ce secteur.

'Un projectile tiré depuis la zone de la ville de Gaza a été intercepté par l'armée de l'air israélienne', a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Elle avait auparavant précisé que le tir visait le secteur de Nahal Oz, près de la frontière avec la bande de Gaza.

Ce tir n'a pas été revendiqué.

Une habitante de Gaza-ville a signalé des bombardements 'intenses' lundi, près d'une semaine après le début, le 16 septembre, de l'offensive israélienne sur cette ville, le plus grand centre urbain du territoire palestinien.

'Les bombardements sont intenses, avec des avions, des chars et des tirs de drones continus', a décrit cette Gazaouie, Saja Al-Kharoubi, 26 ans, qui vit dans le quartier d'Al-Daraj.

/ATS
 

