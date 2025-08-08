L'armée israélienne va « prendre le contrôle » de la ville de Gaza

Photo: KEYSTONE/AP/Jehad Alshrafi

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi le plan de sécurité présenté par le premier ministre israélien pour 'vaincre' le Hamas dans la bande de Gaza. Le plan prévoit la prise de contrôle de la ville de Gaza par l'armée israélienne.

'Le cabinet de sécurité par un vote à la majorité a adopté cinq principes pour conclure la guerre: le désarmement du Hamas; le retour de tous les otages, vivants et morts; la démilitarisation de la bande de Gaza; le contrôle sécuritaire israélien dans la bande de Gaza; l'établissement d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'autorité palestinienne', indique un communiqué des bureaux du premier ministre Benyamin Netanyahou.

'Une majorité décisive des ministres du cabinet a par ailleurs estimé qu'un plan alternatif' soumis à l'examen des ministres 'ne permettrait ni de vaincre le Hamas ni de récupérer les otages', précise le communiqué, sans donner d'autres détails.

/ATS
 

