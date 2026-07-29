L'assaillant de Salman Rushdie reconnu coupable de terrorisme

L'assaillant de l'écrivain Salman Rushdie a été reconnu coupable d'avoir soutenu le Hezbollah, commettant 'un acte de terrorisme', a rapporté le ministère américain de la Justice dans un communiqué mercredi.

Hadi Matar, un Américano-Libanais de 28 ans, a 'choisi d'aligner ses valeurs avec les valeurs terroristes des dirigeants de l'Iran', a soutenu le procureur fédéral Michael DiGiacomo, cité dans le communiqué.

Pour l'accusation, ce qui avait guidé l'agresseur était la fatwa lancée en 1989 par l'ayatollah Khomeini, à l'époque dirigeant de la République islamique d'Iran, à l'encontre de l'auteur des 'Versets sataniques' pour ce texte qu'il jugeait blasphématoire.

/ATS