L'assassinat sera rendu imprescriptible en Suisse

La prescription après 30 ans pour l'assassinat sera levée. Après le Conseil des Etats, le National ...
L'assassinat sera rendu imprescriptible en Suisse

L'assassinat sera rendu imprescriptible en Suisse

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

La prescription après 30 ans pour l'assassinat sera levée. Après le Conseil des Etats, le National a accepté lundi, par 109 voix contre 73, l'imprescriptibilité pour ce crime, contre l'avis de sa commission. Le PLR a retourné sa veste au dernier moment.

L'impulsion vient d'une initiative du canton de St-Gall. Le projet ne prévoit pas l'imprescriptibilité pour tous les actes susceptibles d'être punis de la prison à vie, mais uniquement pour l'assassinat. Il n'est pas prévu non plus de rendre l'assassinat imprescriptible dans le droit pénal des mineurs.

Lors du débat, seuls l'UDC et le Centre ont défendu l'imprescriptibilité de l'assassinat. Mais au moment du vote, ils ont reçu le soutien du PLR. Cette imprescriptibilité n'est 'pas la solution ultime', avait pourtant déclaré Philippe Nantermod (PLR/VS).

La gauche et le PVL étaient opposés. La Chambre du peuple a encore modifié les délais de prescription afin de permettre la poursuite d'un plus grand nombre d'infractions. Le dossier repart au Conseil des Etats.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Parlement rend hommage aux victimes de Crans-Montana

Le Parlement rend hommage aux victimes de Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 02.03.2026 - 14:51

Grandson: commémoration de la bataille et réouverture du château

Grandson: commémoration de la bataille et réouverture du château

Suisse    Actualisé le 02.03.2026 - 13:13

Iran: plus de 4000 touristes suisses bloqués dans la région

Iran: plus de 4000 touristes suisses bloqués dans la région

Suisse    Actualisé le 02.03.2026 - 13:01

Dénonciation pour violation du secret de fonction déposée en Valais

Dénonciation pour violation du secret de fonction déposée en Valais

Suisse    Actualisé le 02.03.2026 - 10:19

Articles les plus lus