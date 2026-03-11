L'auteur de l'incendie est un Suisse « marginal et perturbé » (MP)

L'auteur présumé de l'incendie d'un car postal mardi à Chiètres (FR), qui a fait six morts et cinq blessés, est un Suisse domicilié dans le canton de Berne. Réputé 'marginal et perturbé', il se serait aspergé d'essence. Son identification formelle est en cours.

Ces informations ont été données mercredi à Granges-Paccot (FR) par le procureur général Raphaël Bourquin. Connu des services de police, l'auteur supposé serait âgé d'une soixantaine d'années. Les premiers éléments d’enquête privilégient un acte volontaire sans motivation idéologique.

Au moins six personnes ont perdu la vie et n’ont pour l’heure pas été identifiées. Cinq personnes ont été blessées et identifiées. Les investigations et vérifications se poursuivent, afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

Le nombre de personnes dans le car postal n'a pas été donné pour l'heure. Les nationalités des victimes ne sont pas données en l'état, mais elles seraient nées entre 1961 et 2009, a dit le commandant de la police cantonale Philippe Allain.

