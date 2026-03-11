L'auteur de l'incendie est un Suisse « marginal et perturbé » (MP)

L'auteur présumé de l'incendie d'un car postal mardi à Chiètres (FR) est un Suisse domicilié ...
L'auteur de l'incendie est un Suisse « marginal et perturbé » (MP)

L'auteur de l'incendie est un Suisse

Photo: KEYSTONE/LAURENT MERLET

L'auteur présumé de l'incendie d'un car postal mardi à Chiètres (FR), qui a fait six morts et cinq blessés, est un Suisse domicilié dans le canton de Berne. Réputé 'marginal et perturbé', il se serait aspergé d'essence. Son identification formelle est en cours.

Ces informations ont été données mercredi à Granges-Paccot (FR) par le procureur général Raphaël Bourquin. Connu des services de police, l'auteur supposé serait âgé d'une soixantaine d'années. Les premiers éléments d’enquête privilégient un acte volontaire sans motivation idéologique.

Au moins six personnes ont perdu la vie et n’ont pour l’heure pas été identifiées. Cinq personnes ont été blessées et identifiées. Les investigations et vérifications se poursuivent, afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

Le nombre de personnes dans le car postal n'a pas été donné pour l'heure. Les nationalités des victimes ne sont pas données en l'état, mais elles seraient nées entre 1961 et 2009, a dit le commandant de la police cantonale Philippe Allain.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'ambassade suisse à Téhéran ferme provisoirement

L'ambassade suisse à Téhéran ferme provisoirement

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 14:45

Les auditions reprendront le 7 avril par celle de Jacques Moretti

Les auditions reprendront le 7 avril par celle de Jacques Moretti

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 14:19

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 12:09

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 12:11

Articles les plus lus

Le car postal a été évacué à Chiètres (FR) et la route rouverte

Le car postal a été évacué à Chiètres (FR) et la route rouverte

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 07:24

Chiètres: l'identification des victimes prendra du temps

Chiètres: l'identification des victimes prendra du temps

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 09:55

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 12:09

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Pas de sorties accompagnées pour le « sadique de Romont »

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 12:11