L'autorisation de nouvelles plantes suscite des réactions partagées

La Suisse pourrait autoriser de nouvelles méthodes de culture de plantes. Les partis bourgeois et le PS y voient des opportunités tandis que les Verts rejettent catégoriquement le projet du Conseil fédéral, qui veut tenir compte des doutes concernant les OGM.

Le Conseil fédéral veut autoriser les plantes cultivées à l'aide de nouvelles technologies, comme les ciseaux moléculaires CRISPR, tout en tenant compte des doutes concernant le génie génétique. Dans le cadre de la consultation sur son projet de loi, qui s'est achevée mercredi, le PLR et le Centre soutiennent cette idée.

L'UDC est sceptique, mais voit des opportunités et soutient l'obligation de déclaration. Les Vert'libéraux et scienceindustries trouvent le projet trop restrictif et l'Union suisse des paysans qualifie les obstacles à la culture d'élevés.

Le PS soutient le projet, mais demande des mesures de prudence. Les Verts rejettent la 'loi spéciale sur le génie génétique'. L'Alliance sans OGM et les milieux des consommateurs s'opposent à toute autorisation.

