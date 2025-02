L'école à journée continue davantage populaire en Suisse romande

De nombreux parents en Suisse, en particulier dans les zones urbaines, sont favorables à l'école à journée continue, selon une étude. Il existe cependant de nettes différences entre les régions germanophones et francophones.

Dans l'ensemble, les parents des régions germanophones sont moins intéressés par l’accueil à journée continue que ceux des régions francophones, affirme cette étude publiée mardi, menée sur mandat de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) auprès de 2161 parents dans les deux principales régions linguistiques de Suisse.

La différence se révèle encore plus marquée face à des engagements concrets: si la majorité des sondés francophones soutiennent les structures obligatoires telles que la pause de midi à l’école, la plupart s'y opposent en Suisse alémanique. Lorsque l'on interroge les parents sur l'école à journée continue de manière générale, aucune différence régionale significative n'est toutefois observée.

En Suisse germanophone, les parents soutiennent l'idée de l'école à journée continue avant tout pour mieux concilier vie de famille et professionnelle. En Suisse romande, cet aspect est aussi essentiel, mais une plus grande importance est accordée aux offres globales, incluant des activités scolaires et extrascolaires. Dans ce domaine, les parents privilégient des structures incluant des programmes sportifs et culturels, qui permettent une transition fluide entre l'encadrement scolaire et les loisirs.

Facteurs socio-économiques

Indépendamment de la région, l'intérêt pour l'école à journée continue augmente avec le revenu et le niveau d'éducation des parents, relève l'étude. Cet intérêt est particulièrement marqué pour les personnes qui ne sont pas suisses. L'âge joue également un rôle, puisque les parents considèrent généralement que l'accueil parascolaire est davantage adapté aux enfants plus âgés.

Selon l'étude, les attitudes concernant les rôles de genre et celui de l'Etat influencent nettement les avis sur l'école à journée continue. En Suisse alémanique, le rôle de la mère dans l’éducation des enfants est principalement mis en avant, tandis qu’en Suisse romande, les parents considèrent que la prise en charge éducative des enfants relève davantage de la responsabilité de l'Etat.

/ATS