L'économie suisse a légèrement progressé fin 2025

L'économie suisse s'est légèrement embellie au quatrième semestre de l'année dernière, le produit intérieur brut (PIB) augmentant de 0,2%, selon une première estimation du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) publiée lundi.

Les économistes interrogés par l'agence AWP tablaient sur une évolution du PIB suisse de cet ordre, prévoyant une hausse au dernier trimestre comprise entre 0,1% et 0,4%.

Au troisième trimestre 2025, un fort recul de l'industrie chimique et pharmaceutique en raison des droits de douanes avait pesé sur l'économie suisse, entraînant une contraction du PIB (corrigé des événements sportifs) de 0,5%, après une progression de 0,2% au trimestre précédent.

Sur l'ensemble de l'année, l'économie du pays a enregistré une croissance de 1,4%, après 1,2% l'année précédente, 'des valeurs nettement inférieures au taux de croissance moyen du pays qui est de 1,8% depuis 1981', fait également savoir le Seco dans un communiqué.

Si l'industrie exportatrice a été freinée par le contexte international difficile, le secteur des services a lui connu une croissance supérieure à la moyenne en comparaison historique, ajoute-t-il.

