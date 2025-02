L'emploi en légère hausse en Suisse au quatrième trimestre 2024

L'emploi total en Suisse, sans l'agriculture, a progressé de 0,9% sur un an au quatrième trimestre de l'an dernier, fait savoir lundi Office fédéral de la statistique (OFS). L'avancée se chiffre à 0,1% par rapport au trimestre précédent.

Les entreprises ont annoncé 17,1% de postes vacants de moins qu'un an auparavant, ayant eu un peu moins de mal à recruter du personnel qualifié, précise l'OFS dans un communiqué. Ce recul a touché tant le secteur secondaire (-17,5%) que le secteur tertiaire (-17%). Les places vacantes représentaient 1,6% de l'ensemble des postes, soit 1,9% dans le secteur secondaire et 1,5% dans le secteur tertiaire.

Pour la période sous revue, les entreprises du pays comptaient en tout 5,534 millions d'emplois, 48'300 postes de plus (+0,9%) qu'un an plus tôt. La proportion de femmes était de 46,7%.

A la fin décembre, 2,281 millions de personnes travaillaient à temps partiel, dont 69,3% de femmes. En termes d'emplois à temps plein, le volume de l'emploi a atteint 4,315 millions de postes et s'est donc accru de 40'800 équivalents plein temps (+1%) en un an.

Le volume de l'emploi dans le secteur secondaire (industrie et construction) a lui légèrement augmenté (+6700 postes; +0,6%) par rapport au même trimestre de l'année précédente, passant à 1,1 million de postes. Il s'est accru de 41'600 postes (+1%) dans le secteur tertiaire (services), pour atteindre 4,4 millions d'emplois.

Selon les valeurs désaisonnalisées, l'effectif de personnel des entreprises s'est accru de 6500 postes (+0,1%) au quatrième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent. Le niveau de l'emploi a donc augmenté de 600 postes dans le secteur secondaire (+0,1%) et de 5800 postes (+0,1%) dans le secteur tertiaire.

/ATS