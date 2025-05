L'emploi progresse en Suisse au premier trimestre

L'emploi a quelque peu progressé en Suisse au premier trimestre 2025, comparé à la même période l'année dernière, annonce lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les entreprises du pays ont par ailleurs eu moins de mal à trouver du personnel qualifié et ont annoncé nettement moins de postes vacants qu'un an auparavant.

A la fin mars, l'emploi total sans l'agriculture a connu une augmentation de 0,6% sur douze mois, soit de 31'500 postes, pour un total de 5,5 millions d'employés. La proportion de femmes était de 46,9%.

Pas moins de 2,3 millions de personnes travaillaient à temps partiel, dont 69,6% de sexe féminin.

Le volume de l'emploi, calculé en emplois à plein temps, a atteint 4,3 millions de postes, dont 40,8% étaient occupés par des femmes. Il s'est donc accru de 29'900 équivalents plein temps (+0,7%) en un an, détaille l'OFS dans un communiqué.

Dans le secteur secondaire, soit l'industrie et la construction, le volume s'est légèrement enrobé de 2800 postes (+0,2%), à 1,1 million de postes. Dans le secteur des services, il s'est accru de 28'700 postes (+0,7%) pour atteindre 4,4 millions d'emplois.

En comparaison avec le trimestre précédent, l'effectif de personnel des entreprises a grossi de 9600 postes (+0,2%), selon les valeurs désaisonnalisées. Le niveau de l'emploi a baissé de 900 postes dans le secteur secondaire (-0,1%), mais progressé de 13'400 postes (+0,3%) dans le secteur tertiaire.

La pénurie s'atténue

En glissement annuel, les entreprises ont annoncé un total de 93'800 places vacantes, soit 16,4% ou 18'400 postes de moins qu'au même trimestre de l'année précédente. Ce recul a touché tant le secteur secondaire (-16,8%) que le secteur tertiaire (-16,3%). Les places vacantes représentaient 1,7% de l'ensemble des postes, soit 1,8% dans le secteur secondaire et 1,6% dans le secteur tertiaire.

La pénurie de main d'oeuvre qualifiée s'est pour sa part atténuée. Les difficultés de recrutement de ce type de personnel, pondérées selon le nombre d'emplois, ont ainsi diminué de 3 points de pourcentage à 36,1%.

Quant à l'évolution de l'emploi, quelques nuages pointent à l'horizon, la part des entreprises prévoyant de réduire leur effectif à court terme s'élevant à 5,0%, contre 4,2% un an plus tôt. Celles projetant de l'accroître représentaient 12,3%, soit la même proportion qu'an plus tôt.

L'indicateur des prévisions d'évolution de l'emploi a en outre baissé de 0,5 point par rapport à 2024, mais demeure positif à 1,04.

/ATS