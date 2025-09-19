L'enseignement des langues nationales doit être encadré

Les cantons pourraient être obligés à continuer d’enseigner une deuxième langue nationale au ...
Les cantons pourraient être obligés à continuer d’enseigner une deuxième langue nationale au niveau primaire. Le Conseil fédéral veut élaborer un projet de loi en ce sens. Cette réglementation ne s’appliquerait qu'en cas d’abandon du compromis sur les langues de 2004.

