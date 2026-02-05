L'est de Cuba privé de courant à la suite d'une panne

L'est de Cuba, où se trouve Santiago de Cuba, était plongé dans le noir mercredi soir en raison d'une panne du réseau électrique, a annoncé la compagnie nationale d'électricité. L'île souffre depuis deux ans de coupures de courant géantes et récurrentes.

'A 20h54, une panne s'est produite dans la sous-station Holguin 220 kV, provoquant la déconnexion du réseau électrique dans la partie orientale du pays', a indiqué sur le réseau social X l'entreprise publique Union Eléctrica de Cuba (UNE).

La compagnie a précisé que se trouvaient 'sans courant de façon partielle la province de Holguin et en totalité les provinces de Granma, Santiago de Cuba et Guantanamo'. La ville de Santiago de Cuba, la deuxième du pays, située dans la province du même nom, compte 400'000 habitants.

Cuba, un pays de 9,6 millions d'habitants sous embargo américain, a connu cinq coupures générales depuis la fin 2024, certaines ayant duré plusieurs jours.

Délestages quotidiens

La population subit aussi de très longs délestages quotidiens qui se sont aggravés depuis la chute, au début janvier, du président vénézuélien Nicolás Maduro, un allié de La Havane, et la fin des envois de pétrole de Caracas à destination de l'île.

La situation pourrait encore empirer après la décision du président américain Donald Trump de signer un décret disposant que les Etats-Unis pourraient frapper de droits de douane les pays vendant du pétrole à La Havane.

Pour justifier cette politique de pression, Washington invoque une 'menace exceptionnelle' que ferait peser Cuba, île caribéenne située à seulement 150 km des côtes de la Floride, sur la sécurité nationale américaine.

Lundi, Donald Trump a assuré que le Mexique, qui fournit Cuba en pétrole depuis 2023, allait cesser de le faire. La veille, la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, avait annoncé son intention d'envoyer de l'aide humanitaire sur l'île et avait dit travailler à un moyen de continuer à lui envoyer du pétrole.

