L'évolution des religions depuis 2010 documentée

Le christianisme reste la première religion dans le monde, mais l'islam est en croissance et les non-croyants de plus en plus nombreux, selon une vaste étude du Pew Research Center sur l'évolution du paysage religieux entre 2010 et 2020.

Avec 2,3 milliards de personnes (+122 millions), 'les chrétiens restent le plus important groupe religieux dans le monde' et ils représentent 28,8% de la population, souligne cette méta-analyse réalisée sur la base de plus de 2700 études et recensements et publiée le 9 juin.

Le christianisme n'a toutefois pas réussi à progresser au rythme de la population mondiale, et son poids a reculé de 1,8 point.

Deuxième religion du monde avec 2 milliards de personnes (+347 millions), l'islam a connu 'la croissance la plus rapide de la décennie'. Il représente 25,6% de la population mondiale (+1,8 point).

Sans religion en progression

Les non-croyants sont eux aussi de plus en plus nombreux (1,9 milliard de personnes) soit près d'un quart (24,2%) de la population mondiale.

En effet, 'de nombreux croyants dans le monde, essentiellement des chrétiens, 'sortent' de la religion', explique l'étude qui parle de progression 'frappante'.

En dix ans, les Etats-Unis (où le christianisme a reculé de 14 points sur la période) ont ainsi vu le nombre de non-croyants quasiment doubler à 101 millions de personnes: ce sont 30% de la population qui se définissent comme athées, agnostiques ou 'rien de particulier'.

Les sans-religions représentent également plus de la moitié de la population aux Pays-Bas, en Uruguay et en Nouvelle-Zélande.

Le monde comptait aussi 1,2 milliard d'hindous, 300'000 bouddhistes et 14,8 millions de juifs en 2020.

Géographiquement, la région abritant le plus de chrétiens (30,7%) est désormais l'Afrique sub-saharienne, et non plus l'Europe (22,3%): une tendance que l'étude explique par la démographie et 'la désaffiliation chrétienne généralisée en Europe occidentale'.

Le christianisme reste majoritaire dans 120 pays, contre 124 dix ans auparavant. Mais pour la première fois il est revendiqué par moins de la moitié de la population dans plusieurs pays: France, Royaume-Uni, Australie et Uruguay.

Dans chacun de ces pays 'les non-croyants représentent désormais 40% ou plus de la population', tandis que les autres croyants (musulmans, hindous, juifs...) pèsent ensemble '11% ou moins'.

Deux mécanismes

Pourquoi ces changements ? L'étude invoque 'deux mécanismes primordiaux': la désaffection religieuse, 'principal moteur du déclin de la proportion de chrétiens dans la population mondiale' et l'augmentation démographique.

La progression de l'islam s'explique donc largement par la croissance générale de la population dans les pays musulmans, du fait 'd'une pyramide des âges relativement jeune et d'un taux de natalité relativement élevé'.

L'étude note aussi que 'les habitants des pays les plus riches sont en moyenne moins croyants que ceux des économies moins avancées'.

