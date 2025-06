L'ex-footballeur David Beckham anobli par le roi Charles III

Ils peuvent désormais se faire appeler 'Sir': l'ex-footballeur britannique David Beckham ainsi que l'acteur Gary Oldman ont été faits vendredi chevaliers par le roi d'Angleterre Charles III. Ils ont été distingués pour leurs services à la société britannique.

'Je n'aurais jamais pu imaginer que je recevrais un tel honneur', a réagi David Beckham, qui a grandi dans l'est de Londres dans un milieu modeste, avec 'des parents et des grands-parents patriotes et fiers d'être britanniques'.

L'ancien footballeur de 50 ans, qui a pris sa retraite en 2013, et son épouse Victoria, créatrice de mode et ancienne Spice Girl, deviennent Sir David et Lady Victoria. David Beckham, une icône dans le monde du football et de la mode, est décoré pour ses services rendus au sport et à des organisations caritatives.

L'ancien international anglais s'est associé avec l'UNICEF et a mené des campagnes pour Malaria No More, une organisation oeuvrant à l'éradication du paludisme. En juin 2024, le roi l'avait officiellement nommé ambassadeur de sa fondation (King's Foundation).

Plus de 1200 distinctions

Avec son épouse, ils évoluent dans la sphère royale depuis des années. Ils avaient été conviés au mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011 ainsi qu'à celui du prince Harry et Meghan Markle en 2018.

L'acteur britannique Gary Oldman, oscarisé en 2018 pour son interprétation de Winston Churchill dans le film 'Les heures sombres', est lui fait chevalier pour ses services rendus à l'art dramatique.

Figure également sur la liste des honneurs publiée vendredi Roger Daltrey, le chanteur et co-fondateur en 1964 du groupe The Who, pour ses services à la musique et à des organisations caritatives. Depuis plus de deux décennies, il organise des concerts pour le Teenage Cancer Trust, pour les adolescents atteints du cancer.

'C'est un peu bizarre, mais je suis très honoré de recevoir cette décoration, en particulier pour l'association Teenage Cancer Trust, et je l'accepte en leur nom', a-t-il réagi.

A deux reprises dans l'année, pour le Nouvel an et pour l'anniversaire officiel du monarque, le 14 juin, des Britanniques sont décorés pour leur contribution à la société. Plus de 1200 personnes sont distinguées dans la nouvelle liste. Les chevaliers et dames sont le rang le plus élevé.

