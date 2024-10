L'ex-président du CICR Jakob Kellenberger fête ses 80 ans

Jakob Kellenberger, ancien président du CICR et négociateur en chef pour les Bilatérales I, fête son 80e anniversaire le 19 octobre. Il est né à l'hôpital de Heiden (AR) dans lequel Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, a passé les dernières années de sa vie.

Jakob Kellenberger a un jour qualifié d'ironie le fait d'être né dans cet hôpital. Comme Henry Dunant, il a défendu inlassablement le principe de protéger et d'aider les victimes des guerres dans de nombreuses zones de combats lorsqu'il était président du CICR de 2000 à 2012.

Le 19 octobre, Jakob Kellenberger fêtera son 80e anniversaire avec son épouse à Salamanque (Espagne), a-t-il indiqué à l'agence Keystone-ATS. Chaque automne il donne dans l'université de cette ville des cours en espagnol sur le droit international humanitaire.

Révoltant et bouleversant

Malgré toutes les personnes qui s'engagent en faveur de ce droit, ses principes sont de moins en moins respectés, souligne l'ancien président du CICR. C'est révoltant et bouleversant, selon lui.

Lorsqu'il était président du CICR, Jakob Kellenberger a parlé avec toutes les parties en guerre, de manière impartiale et sans protection militaire. Il était considéré comme un combattant infatigable du droit international humanitaire. Il a notamment négocié avec les talibans en Afghanistan, s'est rendu au Soudan, au Sud-Liban, dans la bande de Gaza et en Syrie.

Jakob Kellenber avait la réputation de parler clairement et franchement avec les puissants. 'Tant que l'autre a l'impression que vous prenez sa perspective au sérieux, vous pouvez être très dur', avait-il expliqué dans une interview.

En tant président du CICR, il n'a pas hésité à taper sur les doigts des Etats-Unis. Il a critiqué les bombardements de civils et le manque d'accès du CICR aux prisonniers et terroristes en Irak et dans le camp de Guantanamo à Cuba.

Littérature française et espagnole

Jakob Kellenberger a étudié la littérature française et espagnole à Zurich, Tours (France) et Grenade (Espagne). En 1974, il a entamé sa carrière diplomatique au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il a obtenu le titre d'ambassadeur en 1988.

Il est devenu secrétaire d'Etat lorsque le conseiller fédéral René Felber a repris le DFAE en 1992. De 1994 à 1998, Jakob Kellenberger a été négociateur en chef pour les négociations bilatérales avec l'Union européenne.

L'ancien diplomate se dit confiant dans les négociations actuelles entre la Suisse et l'UE, malgré les résistances habituelles des milieux politiques. L'actuel secrétaire d'Etat du DFAE Alexandre Fasel est 'l'un des connaisseurs les plus expérimentés de l'histoire entre la Suisse et l'UE', selon Jakob Kellenberger.

Bilan amer

Lors de sa dernière conférence de presse annuelle en tant que président du CICR en 2012 à Genève, Jakob Kellenberger a dressé un bilan amer des conflits de longue durée qui ont émaillé son mandat. L'Afghanistan, la Somalie, les territoires palestiniens, le Soudan et le Soudan du Sud montrent que 'la capacité des politiques à résoudre les conflits est faible, surtout lorsque ces conflits n'ont pas d'importance stratégique', avait-il déclaré.

'Dans les guerres, ce sont toujours les plus faibles qui souffrent, et non ceux qui les ont provoquées'. Il affirme toutefois avoir 'adoré' son travail pour le CICR.

/ATS