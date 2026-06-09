L'exposition « Phänomena » renonce à une tournée à travers la Suisse

L'exposition scientifique 'Phänomena' renonce à une tournée à travers la Suisse pour des raisons de logistique. Plus de quarante ans après son unique édition de 1984, le projet éducatif fermera ses portes le 21 juin à Dietikon (ZH).

Après analyse, les responsables ont décidé de ne pas prolonger l'exposition physique par une tournée, ont-ils annoncé mardi. Ils invoquent les défis en matière d’infrastructure et d’exploitation. A Dietikon, dans l'agglomération zurichoise, l'exposition se déploie dans six igloos géants gonflables totalisant 2000 mètres carrés de surface.

Cette deuxième édition, reportée à plusieurs reprises, avait finalement été inaugurée mi-mars dernier en présence du président de la Confédération Guy Parmelin. En 1984, Phänomena avait attiré 1,2 million de visiteurs.

Outre, Bâle, Zürich ou Lucerne, 'Phänomena' aurait dû initialement faire aussi escale à Yverdon en juin et terminer sa tournée à Bienne en octobre-novembre prochains. Mais dès avril, les organisateurs ont admis avoir sous-estimé le montage et le démontage des structures, et modifié en conséquence leurs plans.

Pour son 'grand retour', l'exposition a mis la robotique et l’intelligence artificielle en point de mire, avec des stations interactives pour tester des technologies complexes. Le public a pu par exemple rencontrer son 'jumeau' généré par l'IA ou observer des plantes réagir à l'humeur grâce à des algorithmes.

/ATS