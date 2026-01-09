L'hommage aux victimes de Crans-Montana démarre à Martigny

La cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana a démarré à Martigny (VS) ...
L'hommage aux victimes de Crans-Montana démarre à Martigny

La cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana a démarré à Martigny (VS) vendredi à 13h50. Elle réunit environ 700 invités, dont 150 proches des victimes, des officiels et des secouristes.

C'est le journaliste valaisan Benoît Aymon qui a officiellement ouvert cette cérémonie. Jusqu'à 15h15, la cérémonie proposera plusieurs moments de recueillement et des interludes musicaux. Parmi les discours, deux personnalités politiques prendront la parole, les présidents de la Confédération Guy Parmelin et du Conseil d'Etat valaisan Mathias Reynard. Trois jeunes, présents sur place la nuit du drame, liront un texte qu'ils ont eux-mêmes écrit. La comédienne et metteuse en scène valaisanne Olivia Seigne lira aussi deux textes.

/ATS
 

