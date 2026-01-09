L'hommage aux victimes de Crans-Montana démarre à Martigny

La cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana a démarré à Martigny (VS) ...
L'hommage aux victimes de Crans-Montana démarre à Martigny

L'hommage aux victimes de Crans-Montana démarre à Martigny

Photo: KEYSTONE/AP/Michael Buholzer

La cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana a démarré à Martigny (VS) vendredi à 13h50. Elle réunit environ 700 invités, dont 150 proches des victimes, des officiels et des secouristes.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Suisse s'arrête en hommage aux victimes de Crans-Montana

La Suisse s'arrête en hommage aux victimes de Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 14:26

L'hommage aux victimes de Crans-Montana démarre à Martigny

L'hommage aux victimes de Crans-Montana démarre à Martigny

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 13:57

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 08.01.2026 - 21:28

Affaire de la cité Aldrin de Sierre: des aveux toujours partiels

Affaire de la cité Aldrin de Sierre: des aveux toujours partiels

Suisse    Actualisé le 08.01.2026 - 11:29

Articles les plus lus

Les Suisses sont moins grippés début janvier

Les Suisses sont moins grippés début janvier

Suisse    Actualisé le 07.01.2026 - 12:44

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 07.01.2026 - 20:20

A Zurich, les victimes traitées avec de la peau de donneurs décédés

A Zurich, les victimes traitées avec de la peau de donneurs décédés

Suisse    Actualisé le 08.01.2026 - 11:24

A Zurich, les victimes traitées avec de la peau de donneurs décédés

A Zurich, les victimes traitées avec de la peau de donneurs décédés

Suisse    Actualisé le 08.01.2026 - 11:28