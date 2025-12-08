L'hôtellerie helvétique a bouclé la belle saison en fanfare

L'hôtellerie suisse a franchi la barre des 25 millions de nuitées au cours de la saison estivale écoulée, une première dans les annales de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La performance a notamment été alimentée par un bond de 4,1% de la fréquentation sur le seul mois d'octobre à 3,5 millions de nuitées. Chacun des mois de la belle saison, qui court de mai à fin octobre, a connu une hausse de la demande en comparaison annuelle. Au final, les statisticiens fédéraux recensent dans un rapport encore provisoire lundi une progression de 2,6% à 25,1 millions de nuitées. L'évolution est attribuable tant aux hôtes indigènes (+2,8%) qu'aux visiteurs en provenance de l'étranger (+2,4%).

Les Etats-Unis notamment ont étoffé leur contribution de 3,1% à 2,5 nuitées, un chiffre inédit depuis 40 ans. La demande européenne a pour sa part gagné 3,8% à 6,9 millions de nuitées.

La raréfaction des hôtes coréens, indiens ou en provenance des pays du Golfe a contrarié le net rebond de plus de 11% de la fréquentation chinoise. La demande asiatique a ainsi reculé de 1,1% à 2,9 millions de nuitées.

Afrique et Océanie également ont réduit leur contribution, de respectivement 2,3% et 1,4%.

Les Grisons (+4,9%) et la région zurichoise (+2,4%) se profilent comme les principaux gagnants de ce regain de fréquentation, quand les régions de Genève (-0,9%) et de Berne (-0,5%) ont été exclues du festin.

/ATS