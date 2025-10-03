L'hôtellerie suisse en forme cet été

Les établissements hôteliers helvétiques ont davantage attiré au cours de la saison estivale ...
Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Les établissements hôteliers helvétiques ont davantage attiré au cours de la saison estivale, affichant une hausse de plus de 3% des nuitées rien qu'en août.

L'hôtellerie suisse a enregistré 5,0 millions de nuitées en août, soit une hausse de 3,2% ou de 154'000 nuitées par rapport au même mois de 2024, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés vendredi. Dans la deuxième estimation de l'OFS dévoilée fin septembre, la croissance était attendue à 3,3%.

Les visiteurs étrangers ont été plus nombreux à séjourner dans le pays, totalisant 2,8 millions de nuitées, soit un gain de 5,0%. Les locaux ont eux généré 2,2 millions de nuitées (+1,0%).

La saison estivale, de juin à août, a connu une augmentation de 2,6% sur un an à 14,03 millions de nuitées.

Sur les huit premiers mois de l'année, le secteur a comptabilisé 30,3 millions de nuitées, ce qui correspond à une hausse de 1,9% ou de 556'000 unités. La hausse est encore une fois plus marquée chez les visiteurs étrangers, qui ont totalisé 15,8 millions de nuitées (+3,3%) que chez les Suisses (+0,4% et 14,5 millions de nuitées).

La branche est en bonne voie de réaliser un nouveau record annuel, après près de 43 millions de nuitées en 2024.

