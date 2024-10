L'idée de payer l'entrée de Notre-Dame de Paris relance le débat

Peu avant la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris reconstruite après l'incendie de 2019, l'idée de faire payer l'entrée aux touristes a été lancée au sein du gouvernement. Cela ravive le débat en France sur le financement du patrimoine religieux.

Les recettes iraient à 'un grand plan de sauvegarde du patrimoine religieux' et permettraient de financer la restauration d'autres édifices religieux, ce qui se heurte en France à la législation sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat et a été jusqu'à présent refusé par l'Eglise.

'Avec cinq euros seulement par visiteur, on récolterait 75 millions d'euros par an. Ainsi, Notre-Dame de Paris sauverait toutes les églises de Paris et de France. Ce serait un magnifique symbole', a exposé Rachida Dati dans les colonnes du quotidien Le Figaro.

Le ministre de l'Intérieur, qui en France est aussi chargé des cultes, Bruno Retailleau, a apporté un soutien immédiat, prenant l'exemple de la basilique de la Sagrada Familia, toujours en construction à Barcelone et où l'on paye l'entrée.

/ATS