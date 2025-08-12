L'image d'un jet de plasma révèle « l'œil de Sauron » dans l'espace

Des astronomes ont découvert ce qu'ils ont appelé 'l'oeil de Sauron' dans l'espace, soit l'image d'un jet cosmique dirigé directement vers la Terre. Il s'agit d'un jet de plasma chaud qui s'étend sur d'énormes distances à une vitesse proche de celle de la lumière.

L''œil de Sauron' - nommé d'après le pouvoir obscur de la trilogie du 'Seigneur des anneaux' - provient du blazar PKS 1424+240, situé à environ dix milliards d'années-lumière de la Terre. Les blazars sont des noyaux de galaxies actifs alimentés par un trou noir supermassif et qui émettent un jet de plasma.

PKS 1424+240 est considéré comme l'objet le plus brillant du ciel, émettant des neutrinos - des particules élémentaires électriquement neutres de très faible masse - ainsi que des rayons gamma de très haute énergie, comme ceux produits par la désintégration des noyaux radioactifs.

Curieusement, son jet de plasma semblait se déplacer lentement, ce qui contredit les attentes selon lesquelles seuls les jets les plus rapides peuvent produire des émissions aussi intenses et de haute énergie.

'Jamais vu quelque chose de comparable'

A l'aide du Very Long Baseline Array (VLBA) - un système de télescope spécialisé - une équipe dirigée par Yuri Kovalev de l'Institut Max Planck de radioastronomie à Bonn a créé une image détaillée de ce jet avec la meilleure résolution à ce jour, selon ces travaux publiés dans la revue Astronomy & Astrophysics Letters. Le VLBA se compose de dix antennes de 25 mètres chacune, réparties sur l'ensemble des Etats-Unis, y compris Hawaï et les Iles Vierges.

'Lorsque nous avons reconstruit l'image, elle était vraiment époustouflante', indique Yuri Kovalev, cité dans un communiqué de son institut. 'Nous n'avions encore jamais vu quelque chose de comparable - un champ magnétique annulaire presque parfait avec un jet pointant directement dans notre direction', ajoute le chercheur.

Le fait que le jet ne semblait se déplacer que lentement était donc une illusion d'optique, causée tout simplement par le fait qu'il est orienté exactement vers la Terre.

Chose étonnante, l'appellation peu scientifique 'oeil de Sauron' revient plusieurs fois dans la publication. 'Les éditeurs l'ont acceptée parce que l'image est tellement fantastique', a précisé Yuri Kovalev à l'agence de presse allemande dpa.

/ATS