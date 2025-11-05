L'imposition individuelle en votation le 8 mars 2026

Les citoyennes et citoyens suisses se prononceront sur quatre objets le 8 mars 2026: l'initiative sur l'argent liquide, celle sur la SSR et celle sur un fonds climat. Le référendum contre l'introduction de l'imposition individuelle passera aussi ce jour-là.

Le Conseil fédéral a annoncé mercredi la date de votation pour ces quatre objets. Concernant le maintien de l'argent liquide, le texte sera accompagné, pour la première fois depuis 2010, par un contre-projet direct au niveau fédéral. Les votants se prononceront sur les deux objets puis sur une question subsidiaire pour donner leur préférence.

/ATS