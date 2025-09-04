L'inflation poursuit sa lente progression en août

Les prix à la consommation ont très légèrement progressé en août sur un an. Alors que les dépenses ...
L'inflation poursuit sa lente progression en août

L'inflation poursuit sa lente progression en août

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Les prix à la consommation ont très légèrement progressé en août sur un an. Alors que les dépenses pour la santé se sont légèrement contractées, celles pour le logement pèsent toujours sur le portefeuille des Suisses.

Pendant la période sous revue, l'inflation a accéléré de 0,2% sur un an, tout comme le mois précédent, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé mensuel. Sur un mois, l'indice des prix à la consommation (IPC) s'est par contre contracté de 0,1%.

Cette évolution est conforme aux prévisions des économistes interrogés par l'agence AWP. Ces derniers prévoyaient que le renchérissement s'établisse en août entre +0,1% et +0,3% sur un an. La variation mensuelle était attendue entre -0,1% et +0,1%.

Parmi les principaux postes de dépenses des foyers helvétiques, les loyers ont augmenté de 1,9% sur un an, tandis que les prix de l'alimentation et des boissons se sont contractés de 0,5% et ceux de la santé de 0,1%, ont détaillé les statisticiens fédéraux.

/ATS
 

