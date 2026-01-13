L'inflation stable aux Etats-Unis en décembre, à 2,7% sur un an

Les Etats-Unis ont terminé 2025 avec une inflation en décembre de 2,7% sur un an, un rythme ...
L'inflation stable aux Etats-Unis en décembre, à 2,7% sur un an

L'inflation stable aux Etats-Unis en décembre, à 2,7% sur un an

Photo: KEYSTONE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Les Etats-Unis ont terminé 2025 avec une inflation en décembre de 2,7% sur un an, un rythme stable par rapport à novembre, selon l'indice des prix à la consommation (CPI) publié mardi.

La question du coût de la vie reste centrale aux Etats-Unis alors que le président Donald Trump est revenu au pouvoir l'an dernier en promettant notamment de redresser le pouvoir d'achat des Américains.

A 2,7% en rythme annuel, l'indice CPI de décembre 2025 marque une atténuation par rapport au niveau qui était le sien en décembre 2024 (2,9%), mais son évolution n'a pas été linéaire au cours de l'année. En net ralentissement jusqu'en avril (2,3%), il est ensuite reparti à la hausse, après que le président Trump a annoncé une vague de nouveaux droits de douane sur les produits entrant dans le pays.

Pour les Américains, la hausse continue de la facture des dépenses courantes continue d'être douloureuse. Ainsi, l'alimentation a augmenté de 3,1% sur un an.

Encore plus spectaculaire, le prix du gaz a augmenté de 10,8% sur la période et l'électricité de 6,7%.

Le gouvernement Trump met, au contraire, systématiquement en avant la baisse des prix à la pompe (-3,4%).

Les chiffres du CPI pour novembre avaient surpris car ils s'étaient affichés en nette décélération. Cependant, banquiers centraux et économistes avaient rapidement émis des bémols, estimant que les données avaient été en partie faussées par la longue paralysie budgétaire aux Etats-Unis ('shutdown') qui a suspendu la collecte des informations par les services statistiques officiels, du 1er octobre au 12 novembre.

/ATS
 

Actualités suivantes

Jessica Moretti mise aux bénéfices de mesures de substitution

Jessica Moretti mise aux bénéfices de mesures de substitution

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 16:18

L'initiative sur l'argent liquide inadéquate, dit le gouvernement

L'initiative sur l'argent liquide inadéquate, dit le gouvernement

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 15:18

Globus supprime près de 50 emplois

Globus supprime près de 50 emplois

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 16:07

Donald Trump se rendra bien au WEF à Davos la semaine prochaine

Donald Trump se rendra bien au WEF à Davos la semaine prochaine

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 15:16

Articles les plus lus

Avenir plutôt morose pour le commerce de détail

Avenir plutôt morose pour le commerce de détail

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 14:40

Donald Trump se rendra bien au WEF à Davos la semaine prochaine

Donald Trump se rendra bien au WEF à Davos la semaine prochaine

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 15:16

L'initiative sur l'argent liquide inadéquate, dit le gouvernement

L'initiative sur l'argent liquide inadéquate, dit le gouvernement

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 15:18

Globus supprime près de 50 emplois

Globus supprime près de 50 emplois

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 16:07

JPMorgan Chase: bénéfice net en recul au 4e trimestre

JPMorgan Chase: bénéfice net en recul au 4e trimestre

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 14:33

Avenir plutôt morose pour le commerce de détail

Avenir plutôt morose pour le commerce de détail

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 14:40

Donald Trump se rendra bien au WEF à Davos la semaine prochaine

Donald Trump se rendra bien au WEF à Davos la semaine prochaine

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 15:16

Globus supprime près de 50 emplois

Globus supprime près de 50 emplois

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 16:07

La campagne pour l'imposition individuelle est lancée

La campagne pour l'imposition individuelle est lancée

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 14:04

Solide bilan des caisses de pension au quatrième trimestre

Solide bilan des caisses de pension au quatrième trimestre

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 14:28

JPMorgan Chase: bénéfice net en recul au 4e trimestre

JPMorgan Chase: bénéfice net en recul au 4e trimestre

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 14:33

Avenir plutôt morose pour le commerce de détail

Avenir plutôt morose pour le commerce de détail

Économie    Actualisé le 13.01.2026 - 14:40