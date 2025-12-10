L'initiative sur l'alimentation mal partie au National

L'initiative sur l'alimentation est mal partie au National. Mercredi, tous les orateurs et ...
L'initiative sur l'alimentation mal partie au National

L'initiative sur l'alimentation mal partie au National

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

L'initiative sur l'alimentation est mal partie au National. Mercredi, tous les orateurs et oratrices ont fustigé le texte, qui contient des délais irréalistes et entraînerait trop de coûts pour l'Etat. La gauche et le PVL plaident pour un contre-projet.

L'initiative d'un comité citoyen veut encourager la production et la consommation de denrées alimentaires végétales plutôt qu'animales. Elle souhaite aussi augmenter le degré d'autosuffisance, pour le faire passer de 46% à 70%, préserver les ressources en eau souterraine et promouvoir une agriculture et un secteur agroalimentaire durables. Ces exigences doivent être atteintes dans un délai de dix ans.

Il faudrait réorienter les habitudes de consommation et de production, critique le centre-droit. La gauche et le PVL sont aussi opposés à l'initiative. Mais ils jugent l'idée bonne, c'est pourquoi ils souhaitent un contre-projet direct limité à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité ainsi qu'à la protection de la qualité des eaux, de la fertilité des sols et de la biodiversité.

/ATS
 

Actualités suivantes

Wayve s'associe à Nissan dans l'IA et l'autonomie

Wayve s'associe à Nissan dans l'IA et l'autonomie

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 11:04

La Suisse ne sera pas tenue d'importer les « nouveaux OGM » de l'UE

La Suisse ne sera pas tenue d'importer les « nouveaux OGM » de l'UE

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 11:00

Quatre mesures pour renforcer la formation professionnelle

Quatre mesures pour renforcer la formation professionnelle

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 10:06

Voitures neuves: les hybrides rechargeables continuent de séduire

Voitures neuves: les hybrides rechargeables continuent de séduire

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 09:20

Articles les plus lus

Swatch Group confirme des perquisitions en Italie

Swatch Group confirme des perquisitions en Italie

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 08:11

Amazon investira 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030

Amazon investira 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 08:20

Voitures neuves: les hybrides rechargeables continuent de séduire

Voitures neuves: les hybrides rechargeables continuent de séduire

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 09:20

Quatre mesures pour renforcer la formation professionnelle

Quatre mesures pour renforcer la formation professionnelle

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 10:06

Uber lance ses taxis à l'assaut du Jura

Uber lance ses taxis à l'assaut du Jura

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 06:39

Temenos annonce un programme de rachat d'actions de 100 millions

Temenos annonce un programme de rachat d'actions de 100 millions

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 07:16

Swatch Group confirme des perquisitions en Italie

Swatch Group confirme des perquisitions en Italie

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 08:11

Amazon investira 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030

Amazon investira 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 08:20