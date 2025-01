L'investissement étranger direct a reculé de 8% l'année dernière

L'investissement étranger direct (IED) a reculé de 8% l'année dernière, selon les estimations d'ONU Commerce et Développement (CNUCED). En associant toutefois les flux intermédiaires européens avant la destination finale des transactions, il a toutefois pris 11%.

Selon les estimations, l'IED a atteint 1400 milliards de dollars, a précisé mardi à Genève l'agence onusienne. Il a décroché de 2% dans les pays en développement, à 854 milliards de dollars, notamment en Asie occidentale et centrale et en Amérique du Sud, un problème pour honorer les Objectifs de développement durable (ODD) selon la CNUCED.

Dans les pays riches, les transactions ont reculé de 15%, à près de 530 milliards, mais elles ont progressé de 43% en considérant les flux intermédiaires européens des multinationales.

Au total, les projets d'investissements avec filiales à l'étranger ont diminué de 8% en nombre et de 7% en valeur. Les dispositifs financiers internationaux ont eux poursuivi leur recul, de 26%, leur valeur se contractant elle d'un tiers.

La situation s'est améliorée sur des thématiques comme les énergies renouvelables ou la santé, mais elle se détériore sur l'agroalimentaire ou les infrastructures. En revanche, les projets de fusion et acquisition ont eux augmenté de 2%.

Pour 2025, la CNUCED anticipe une extension modérée grâce à de meilleures conditions financières et davantage de fusions et acquisitions. Les investissements internationaux devraient progresser plus rapidement aux Etats-Unis ou dans les Etats européens, ajoute aussi l'agence onusienne. Mais tout dépendra aussi des différences entre les écosystèmes législatifs et réglementaires, a-t-elle encore dit.

/ATS