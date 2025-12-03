L'offre de surfaces de bureaux en Suisse reste stable

Le marché suisse des bureaux est resté stable au troisième trimestre 2025. Fin septembre, les surfaces de bureaux disponibles, dans un délai de trois mois, s'élevaient à 2,12 millions de mètres carrés, soit 4,3% du parc immobilier total.

Il s'agit également du sixième trimestre consécutif où le seuil de 2 millions de mètres carrés est franchi, indique mercredi dans un communiqué le groupe zurichois de conseil immobilier CBRE.

Toutefois, cette stabilité masque le ralentissement du volume trimestriel de locations de bureaux. Depuis le début de l'année, en moyenne seulement 425'000 mètres carrés de bureaux ont été loués chaque trimestre, contre 540'000 mètres carrés l'année précédente. Le marché de la location de bureaux a été marqué cette année par des processus décisionnels plus lents au sein des entreprises et par certains retraits de contrats de location, souligne CBRE.

Le groupe zurichois de conseil immobilier attribue cette situation à l'absence de croissance de l'emploi et à une pression accrue sur les coûts. La croissance des emplois à plein temps dans les secteurs administratifs classiques, hors service public, n'était déjà que de 0,3% en 2024, et elle est tombée à 0,1% à la fin du troisième trimestre 2025.

Dans l'industrie manufacturière, la baisse des effectifs est passée de -0,2% en 2024 à -1,1% en 2025, un recul accentué notamment par les droits de douane américains élevés et par la force du franc suisse. La baisse prévue des droits de douane à 15% devrait toutefois éviter une détérioration supplémentaire de la demande globale en surfaces.

L'évolution de l'emploi devrait encore rester modérée l'année prochaine et une amélioration de la demande de bureaux n'est pas attendue avant 2027.

La polarisation entre centres et périphérie perdure

À l'exception de la ville de Bâle, la disponibilité des bureaux dans les centres des cinq plus grandes agglomérations suisses demeure faible: en moyenne 3,7% dans les quartiers d'affaires et 3,6% dans les autres zones urbaines. La demande reste donc dynamique dans les emplacements centraux.

Les villes de Genève (3,5%), Lausanne (2,7%), Berne (3,1%) et Zurich (3,3%) se caractérisent par un environnement de marché attractif. À Bâle, l'offre de bureaux reste supérieure à la moyenne avec 5,6%, mais devrait continuer à se redresser légèrement au cours des prochains trimestres.

Le taux de disponibilité dans les périphéries des grandes villes suisses reste stable à 9%. Cela s'explique notamment par une activité de construction globalement restreinte, bien que celle-ci reste nettement plus élevée dans les périphéries des grandes villes de Suisse romande qu'en Suisse alémanique.

