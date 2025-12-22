L'or bat un nouveau record

Le cours de l'or a franchi lundi matin pour la première fois la barre des 4400 dollars l'once ...
L'or bat un nouveau record

L'or bat un nouveau record

Photo: KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Le cours de l'or a franchi lundi matin pour la première fois la barre des 4400 dollars l'once, battant son record d'octobre. Le métal précieux était porté par les anticipations de baisses des taux d'intérêt américains et l'escalade des tensions géopolitiques.

Vers 10h00, l'once de métal jaune se négociait en hausse de 1,57% à 4406,80 dollars, dépassant nettement les 4381,52 dollars atteints mi-octobre. Depuis le début de l'année, le cours de l'or s'est envolé de 68%.

Les marchés anticipent actuellement deux baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) l'an prochain, dans un contexte de ralentissement de l'inflation et d'affaiblissement du marché du travail, explique la plateforme Trading Economics.

Les investisseurs suivront de près la publication cette semaine de la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) américain au troisième trimestre, qui pourrait apporter de nouveaux éclairages sur les orientations de la politique monétaire de la Fed.

Signe des tensions géopolitiques, les Etats-Unis surveilleraient un autre navire près du Venezuela après avoir arraisonné deux pétroliers ce mois-ci, tandis que l'Ukraine a frappé un pétrolier russe en mer Méditerranée pour la première fois.

L'envolée du prix de l'or est également soutenue par d'importants achats de la part des banques centrales et des flux de capitaux soutenus dans les ETF.

/ATS
 

