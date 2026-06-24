L'or chute sous la barre des 4000 dollars

L'once d'or perdait fortement du terrain mercredi, passant sous la barre des 4000 dollars alors que les analystes se préparent à une Réserve fédérale américaine (Fed) plus restrictive face à l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis.

Vers 15h30, l'once de métal jaune abandonnait 3,22% à 3988,92 dollars, au plus bas depuis novembre 2025. L'argent baissait encore plus fortement, se repliant de 4,42% à 58,81 dollars.

'La perspective d'un régime de taux d'intérêt élevés sur le long terme pesait sur le cours de l'or', ont résumé les experts de la banque UBP dans un commentaire de marché.

'Les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale ont pris le pas sur les effets positifs de l'accord de paix provisoire entre les Etats-Unis et l'Iran', ont pour leur part souligné les analystes de la plateforme Trading Economics.

Selon ces derniers, 'l'or a également subi des pressions à la vente supplémentaires, la forte baisse des valeurs technologiques américaines ayant incité les investisseurs à réduire leurs positions sur l'or afin de compenser leurs pertes sur d'autres placements'.

/ATS