L'or s'envole face à l'accroissement des tensions sur le Groenland

Les métaux précieux et surtout l'or continuaient à avoir la faveur des investisseurs mardi, alors que la tension monte entre Bruxelles et Washington concernant le Groenland. Le métal jaune a passé pour la première fois le cap de 4700 dollars l'once.

Vers 12h30, les 31,1 grammes de précieux métal s'échangeaient en hausse de 1,06% à 4727,06 dollars. Sur un an, ils ont bondi de 72,5%.

Les tensions entre Européens et Américains ont fait chuter les principales Bourses européennes lundi, après que le président américain Donald Trump a menacé d'imposer à huit pays européens - dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne - de nouvelles surtaxes douanières en raison de leur opposition concernant le Groenland, un territoire autonome danois, et que l'Union européenne a promis une riposte.

Donald Trump a annoncé mardi une réunion sur le Groenland avec les 'différentes parties' en marge du Forum économique de Davos, alors que les dirigeants de l'UE doivent se réunir jeudi soir.

'Il ne fait guère de doute que si l'or continue à progresser - et il est difficile d'imaginer ce qui pourrait inverser cette tendance alors que les gros titres sont aussi absurdes -, les actions minières continueront probablement à augmenter. Acheter de l'or pour défier les Etats-Unis est devenu un thème récurrent', a indiqué l'analyste Ipek Ozkardeskaya de Swissquote.

Pour les experts de Trading Economics, 'les tensions commerciales entre les Etats-Unis et l'Union européenne ont renforcé la demande d'actifs refuges'.

'Des informations publiées lundi indiquaient que le Danemark renforçait sa présence militaire au Groenland, le président Trump ayant refusé d'exclure le recours à la force pour assurer le contrôle de l'île. Cette décision fait suite à la menace de Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires de 10% sur les importations en provenance de huit pays européens à compter du 1er février', a ajouté le plateforme de négoce.

/ATS