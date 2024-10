L'ouragan Milton se renforce, menace le Mexique et la Floride

Milton a été élevé lundi au rang d'ouragan de catégorie 4 par le Centre américain des ouragans (NHC). Il alerte sur les 'vents dangereux' qu'il va apporter dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, avant de toucher terre en Floride d'ici mercredi.

Qualifié d''extrêmement dangereux', l'ouragan devrait entraîner des vents violents sur la péninsule du Yucatan lundi et mardi et toucher les côtés de la Floride, dans le sud-est des Etats-Unis, 'à partir de mardi soir ou mercredi', selon le NHC.

Il est devenu un ouragan de catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson (qui en compte 5), a annoncé lundi le NHC, avec des vents pouvant aller jusqu'à 240 km/h.

Face à la menace représentée par Milton, le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis a étendu dimanche à plusieurs localités l'état d'urgence déclaré la veille: 51 comtés sur 67 sont désormais concernés.

Inquiétudes

Ce nouvel ouragan suscite beaucoup d'inquiétude en Floride et dans le reste du sud-est américain, dont une large partie est sinistrée depuis le passage dévastateur de l'ouragan Hélène.

Les secours sont toujours à pied d'oeuvre pour venir en aide aux nombreuses victimes de cet ouragan, le plus meurtrier à avoir frappé les Etats-Unis depuis Katrina en 2005.

Hélène, qui a culminé en ouragan de catégorie 4, a fait au moins 229 morts à travers une demi-douzaine d'Etats du sud-est du pays -dont au moins 14 en Floride- et provoqué des inondations destructrices.

En réchauffant les eaux des mers et des océans, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants, selon les scientifiques.

L'observatoire météorologique américain (NOAA) avait prévenu fin mai que la saison des ouragans, qui s'étend de début juin à fin novembre, s'annonçait cette année extraordinaire, avec la possibilité de quatre à sept ouragans de catégorie 3 ou plus.

1500 soldats mobilisés

Le président Joe Biden a appelé dimanche 'tous les habitants de Floride à écouter les responsables locaux et à se préparer en conséquence'.

Réitérant son engagement à épauler 'aussi longtemps qu'il le faudra' les régions sinistrées du sud-est, il a également annoncé dans un communiqué le déploiement de 500 soldats supplémentaires en Caroline du Nord, l'Etat le plus touché par l'ouragan Hélène.

Au total, 1500 soldats sont mobilisés et s'ajoutent aux milliers de secouristes et membres de la Garde nationale, une force de réserve.

