L'unique couple de pandas dit adieu à la France

L'unique couple de pandas géants hébergé en France s'est envolé mardi depuis Roissy pour regagner leur Chine natale, suscitant l'émotion de nombreux fans. Pékin a promis de leur trouver des remplaçants.

Les deux ursidés, Huan Huan et Yuan Zi, prêtés au zoo de Beauval (centre de la France) par la Chine depuis 2012, ont pris place à la mi-journée à bord d'un Airbus A330 Cargo d'Air China, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Ils doivent atterrir à Chengdu (centre de la Chine) mercredi matin, après environ 12 heures de vol. Leur rapatriement, initialement prévu pour 2027, a été anticipé en raison d'une insuffisance rénale dont souffre Huan Huan, la femelle.

'Rassurez-vous amis français, de nouveaux pandas géants arriveront dans le futur', a déclaré le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en France, Chen Dong, présent sur le tarmac de l'aéroport, juste avant le décollage.

Les plantigrades âgés de 17 ans ont été placés dans deux caisses blanches marquées de l'inscription 'bon voyage'. Ils disposent pour le trajet de 180 kilos de bambous frais et de plusieurs jerricanes d'eau.

'Diplomatie du panda'

A Beauval, il ne reste plus que deux pandas, nés de leur union, uniques représentants de l'espèce en France.

Leur départ a suscité l'émotion de plus de 200 admirateurs, qui avaient bravé le froid et le vent dimanche après-midi pour assister à leur dernière sortie publique.

En liberté, on trouve les pandas uniquement en Chine où ils sont utilisés comme cadeaux de prestige et outil d'influence dans les relations internationales.

Dans le cadre de sa 'diplomatie du panda', Pékin prête quelques rares animaux à l'étranger pour renforcer les relations avec certains pays. En dehors de Chine, seuls une vingtaine de parcs zoologiques possèdent ces herbivores.

Ces 'adorables pandas géants' sont 'des ambassadeurs de l'amitié sino-française' et ils continueront de 'rapprocher le peuple français et le peuple chinois', a assuré Chen Dong.

'Un dernier adieu'

Huan Huan et Yuan Zi avaient quitté le parc animalier de Beauval, dans la nuit, peu après 05h00 au sein d'un convoi exceptionnel sous escorte policière, devant quelques admirateurs émus qui avaient bravé le froid.

Le couple doit rejoindre le Centre de conservation de Chengdu, dans le cadre du programme international de recherche et de reproduction des pandas géants.

Au moment de quitter Beauval, les pandas sont apparus une dernière fois devant la dizaine de soigneurs venus les saluer, à travers la vitre en plexiglas de leur boîte. Certains, à leurs côtés depuis 13 ans, avaient les yeux humides.

L'agitation n'a pas eu l'air de perturber les plantigrades 'On dirait que c'est presque comme si de rien n'était pour Huan Huan. Elle se gratte, elle est à l'aise', s'est amusé le directeur du parc Rodolphe Delord, lui aussi très ému.

Drapeaux en main et 'bob panda' sur la tête, Patrice Colombel et son épouse Véronique, avaient fait le déplacement à Beauval depuis Bordeaux, pour 'un dernier adieu rempli d'émotion'. 'On est tristes. Avant eux, je n'avais jamais vu de panda', a dit cette dernière à l'AFP.

Depuis leur arrivée en 2012, dans un avion spécial à leur effigie, ces pandas ont soutenu le succès du parc zoologique de Beauval qui a accueilli deux millions de visiteurs et réalisé 113 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.

Ils ont aussi donné naissance à trois bébés, une première en France: un mâle né en 2017 et parti il y a deux ans en Chine, mais aussi deux jumelles, qui, elles, resteront à Beauval au moins jusqu'en janvier 2027.

