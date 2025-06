L'univers hyperréaliste de Vija Celmins à la Fondation Beyeler

La Fondation Beyeler consacre son exposition estivale à l'artiste américaine d'origine lettone Vija Celmins. Une nonantaine d'oeuvres hyperréalistes de 1960 à nos jours constituent cette rétrospective, la plus grande en Europe depuis 20 ans.

Des toiles d'araignée aux structures des océans en passant par celles du désert, il faut y regarder à deux fois pour s'assurer que les oeuvres de Vija Celmins ne sont pas photographiques, mais réalisées au crayon graphite. Il en va de même pour ses ciels étoilés ou encore ses chutes de neige nocturnes.

L'exposition réunit aussi des sculptures que l'artiste âgée de 86 ans qualifie elle-même de 'peintures en trois dimensions', écrit la Fondation Beyeler. Ces représentations de pierres et d'ardoises ne se distinguent même plus, à l'oeil nu, de leur modèle.

Face aux médias réunis vendredi au musée sis à Riehen (BS), Vija Celmins a évoqué sa fascination pour le transfert d'un monde en trois dimensions sur un médium en deux dimensions. La présentation à voir dès dimanche et jusqu'au 21 septembre réunit près de la moitié des 220 peintures, dessins et sculptures que l'artiste a réalisés dans sa carrière, en six décennies.

