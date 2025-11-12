LVMH entre au capital de la Manufacture La Joux-Perret

Le géant du luxe LVMH a annoncé mercredi dans un communiqué une prise de participation 'minoritaire' de sa division Montres au capital de la Manufacture La Joux-Perret, sous-traitant horloger chaux-de-fonnier et propriété du japonais Citizen Group.

Cette entrée au capital de la Manufecture La Joux-Perret, qui produit des mouvements mécaniques pour l'industrie horlogère, vise à 'ancrer des liens stratégiques avec des partenaires industriels' ainsi qu'à 'soutenir les investissements du groupe en Suisse', affirme LVMH dans son communiqué, précisant que le groupe 'compte à ce jour 16 manufactures' horlogères dans le pays.

'En parallèle, un accord commercial stratégique a été conclu pour offrir de nouvelles capacités de production et d'innovation à l'ensemble des maisons horlogères du groupe', indique par ailleurs LVMH dans son communiqué, là aussi avec l'objectif affiché de s'ancrer en Suisse.

La division Montres du groupe compte notamment TAG Heuer, Hublot, ou encore Zenith.

Avant cette prise de participation, certaines maisons du groupe LVMH avaient déjà collaboré avec La Joux-Perret. 'Depuis 2022, TAG Heuer travaille étroitement avec la manufacture autour du développement d'un mouvement à quartz solaire', indique par exemple le groupe de luxe.

