LVMH: le bénéfice net chute de 17% en 2024 à 12,6 milliards d'euros

Le numéro un du luxe LVMH a annoncé mardi un bénéfice net en chute de 17% sur un an à 12,55 milliards d'euros (environ 11,85 milliards de francs) et des ventes en recul de 2% à 84,7 milliards après une année 2024 chahutée.

'Dans le contexte incertain de l'année 2024, LVMH a fait preuve d'une bonne résistance,' estime son directeur général (CEO) Bernard Arnault, cité dans un communiqué, 'avec toujours la plus grande vigilance de gestion et notre obsession pour la désirabilité de nos créations, nous abordons l'année 2025 avec confiance'.

La rentabilité baisse également avec une marge opérationnelle courante de 23% contre 26,5% en 2023.

'On a eu trois ans d'euphorie en 2021, 2022, et 2023 on a une année de consolidation en 2024, il faut prendre cette année pour ce qu'elle est', a commenté le directeur financier du groupe Jean-Jacques Guiony lors d'un échange des journalistes.

'On a une légère tendance à l'amélioration aux Etats-Unis et en Europe en fin d'année, le quatrième trimestre étant un peu meilleur', a-t-il ajouté.

Les ventes au quatrième trimestre ont atteint 23,9 milliards d'euros (stables sur un an).

En 2024, les ventes de la division phare mode et maroquinerie (Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi...) ont reculé de 3% à 41 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires de la distribution sélective a progressé de 2% à 18 milliards d'euros, comme les parfums et cosmétiques à 8,4 milliards d'euros.

Les montres et la joaillerie reculent de 3% à 10,58 milliards d'euros et les vins et spiritueux de 11% à 5,9 milliards d'euros.

Lors de l'assemblée générale le 17 avril, LVMH proposera un dividende de 13 euros par action.

