LVMH: reparler de la succession de Bernard Arnault « dans 7-8 ans »

Le président et directeur général du géant mondial du luxe LVMH, Bernard Arnault, 77 ans, a répondu jeudi à l'interrogation d'un actionnaire au sujet de sa succession en suggérant de reposer la question 'dans sept-huit ans'.

'Vous m'avez renouvelé l'année dernière à 99% pour les dix années suivantes. Donc, on reparlera de tout ça dans sept-huit ans, si vous voulez bien', a affirmé le milliardaire. Il a invité pour la première fois ses cinq enfants, tous dans le groupe qui détient notamment les marques de montres TAG Heuer, Hublot, Zenith et Bulgari, à prendre successivement la parole durant l'assemblée générale des actionnaires jeudi.

Le patriarche n'a pas nommé de successeur à ce jour, mais ses cinq enfants travaillent tous pour le groupe et quatre sont au conseil d'administration. Deux d'entre eux, Antoine Arnault et Delphine Arnault, font désormais partie du comité exécutif.

Jeudi, Bernard Arnault a invité tour à tour, Jean, directeur marketing des montres pour Louis Vuitton, Frédéric, directeur général de Loro Piana, Alexandre, directeur général de Moët Hennessy, Delphine, présidente et directrice générale de Christian Dior Couture, puis Antoine, chargé de l'image du groupe, à prendre la parole.

'Bon, les enfants, bah vous les avez vus les enfants... Est-ce qu'ils ont l'air très ambitieux ? Je ne sais pas... C'est à vous de me dire', a ironisé Bernard Arnault face à son auditoire.

La succession de Bernard Arnault est régulièrement évoquée, notamment ces dernières semaines, à l'occasion d'apparitions médiatiques de sa deuxième épouse, Hélène Mercier, mère des trois derniers enfants, qui a assuré qu'il n'y avait pas de tensions entre ses fils et les deux aînés.

Bernard Arnault et sa famille ont par ailleurs récemment augmenté leur participation dans le numéro un mondial du luxe, à 50,01% du capital, pour 65,94% des droits de vote.

/ATS