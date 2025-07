La 24e édition du NIFFF commence ce soir avec Cécile de France

L'artiste belge Cécile de France sera présente ce vendredi lors de l'ouverture du Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF), où sera projeté le nouveau long-métrage de Yann Gozlan 'Dalloway'. Le festival proposera 127 films jusqu'au 12 juillet .

La cérémonie d'ouverture du NIFFF se déroulera notamment en présence de la directrice de l'Office fédéral de la culture Carine Bachmann, du conseiller aux Etats (PS/NE) Baptiste Hurni, président du NIFFF, et de Céline Vara, conseillère d'Etat en charge de la culture. Après les discours, 'Dalloway', thriller d’anticipation questionnant les dérives de l’intelligence artificielle, sera projeté.

Ce film a été salué lors du dernier Festival de Cannes. Cécile de France y interprète une écrivaine confrontée à une intelligence artificielle aussi brillante qu’envahissante à laquelle Mylène Farmer prête sa voix.

La 24e édition du festival va proposer des thématiques comme la parentalité, la santé mentale, les représentations féminines à l'écran ou les identités queer. Quatorze films seront projetés en compétition internationale, souvent en présence de réalisateurs ou d'acteurs.

Le film helvético-germano-autrichien 'Mother's baby' de Johanna Moder devrait séduire le public, tout comme 'Alpha' de la réalisatrice française Julia Ducournau, qui a remporté la Palme d'or à Cannes en 2021 pour 'Titane'. Son dernier long-métrage sera projeté en première internationale.

Nouvel open air

Le jury de la compétition internationale est composé de l'écrivain français Jean-Baptiste del Amo, de l'illustratrice américaine Emil Ferris, de l'autrice française Hélène Frappat, du réalisateur taïwanais John Hsu et du styliste prodige belge Olivier Theyskens.

Sur les 127 oeuvres proposées, dont 12 en première mondiale, 40 sont des courts-métrages. De nombreux invités, dont des acteurs, actrices, réalisateurs et réalisatrices, vont être présents. La manifestation se clôturera samedi 12 juillet avec la première européenne de 'Hi-five', comédie fantastique coréenne.

Après un millésime record en 2024, avec plus de 63'000 visiteurs, le NIFFF a revisité son open air qui aura une capacité d'accueil de 800 spectateurs. Les Halles Obscura seront constituées de transats, de chaises et des terrasses des cafés-restaurants de la place, un peu à l'image de la Piazza Grande à Locarno. Le public pourra y revoir des classiques du cinéma, comme par exemple le film 'Picnic at hanging rock' de Peter Weir.

